Skoda отправит в ремонт Octavia из-за подушек безопасности

Kia EV6: электромобиль с динамикой суперкара (видео)

Это не концепткар, а серийная машина. Электромотор на передней оси развивает 218 л.с., на задней - 367 л.с. Общая отдача 585 «лошадей» - круто? Еще бы! Разгон до сотни занимает всего 3,5 секунды.