Skoda отправит в ремонт Octavia из-за подушек безопасности — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Skoda отправит в ремонт Octavia из-за подушек безопасности

Под отзыв попал и Superb. Все экземпляры были реализованы в 2021 году.

Материалы по теме
Отзыв Skoda Karoq: будут менять обивку сидений

Чешская марка объявила об отзывной кампании 54 автомобилей Octavia и 3 машин Superb. Данные модели отправят в сервис для замены передних подушек безопасности.

Причиной добровольной акции является установка подушек безопасности, не обеспечивающая заданных производителем характеристик при срабатывании. Это могло произойти из-за отклонений в заводском процессе.

«Компания Skoda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — сообщает Росстандарт.

Работы с дефектными Octavia и Superb будут произведены бесплатно. При этом для автомобилистов на сайте Росстандарта доступен поиск по списку VIN-кодов. Соответственно владельцы Skoda могут самостоятельно узнать, попадает ли их машина под отзыв.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров47
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...