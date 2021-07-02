Skoda отправит в ремонт Octavia из-за подушек безопасности

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Чешская марка объявила об отзывной кампании 54 автомобилей Octavia и 3 машин Superb. Данные модели отправят в сервис для замены передних подушек безопасности.
Причиной добровольной акции является установка подушек безопасности, не обеспечивающая заданных производителем характеристик при срабатывании. Это могло произойти из-за отклонений в заводском процессе.
«Компания Skoda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — сообщает Росстандарт.
Работы с дефектными Octavia и Superb будут произведены бесплатно. При этом для автомобилистов на сайте Росстандарта доступен поиск по списку VIN-кодов. Соответственно владельцы Skoda могут самостоятельно узнать, попадает ли их машина под отзыв.