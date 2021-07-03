Модельку Ferrari восстановили в идеал из ржавого хлама (видео)

Одна из самых зрелищных разновидностей автомоделизма — восстановление потерянных и заржавевших масштабных моделей до первоначального состояния. Зрелищность, в первую очередь, тут обеспечивается масштабом работ — в коротком видео у таких мастеров удается показать весь прогресс возрождения.
И второй момент, делающий такие видео столь популярными, — это фантазия мастера. Приходится приложить максимум творческих усилий, чтобы восстановить расплавленную покрышку, разорванное крыло — или же полностью изготовить заново миниатюрную «фасеточную» фару.
Youtube-канал Restore Machines выложил процесс реставрации масштабной копии Ferrari LaFerrari, где есть все указанные моменты.
Иногда в комментариях к таким видео пишут «проще купить новую», и тут бессмысленно спорить. Но такие работы — как и автомоделизм вообще — явно удел не тех, кто любит поступать, как проще.
- В прошлом году другой мастер проделал подобное с совершенно «заруиненной» моделькой Pagani Huayra.
Видео: Youtube-канал Restore Machines