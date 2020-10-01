Нашел на свалке и восстановил «в идеал»: реставрация модели Pagani

Посмотрите, как давно потерянная игрушка вернулась, чтобы радовать глаз.

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Особое направление автомоделизма — восстановление давным-давно потерянных «моделек» до состояния новых. Предлагаем вам посмотреть очень характерное видео на эту тему — оно проявляет все особенности этого интереснейшего хобби.

В руки автора канала AT5 DIY попадает модель гиперкара Pagani Huayra в масштабе 1:24, снабженная инерционным мотором. Модель пребывает в ужасном состоянии — как пишут некоторые комментаторы, проще купить новую. Большинство обычно так и поступает, но благодаря таким вот энтузиастам мы можем проследить за магией реставрации интересной игрушки — и за тем, как вновь оживает давно утерянная красота.

Помимо коррозии кузова, облупившейся краски, отвалившихся колес и «прикисших» соединений, у модели повреждена одна из дверей — целостность конструкции нарушена. Но не беспокойтесь, и эта неприятность будет преодолена. Не будем раскрывать всех карт, заметим лишь, что сочетание черного и красного этой Уайре очень идет.

Автомоделизм очень многогранен: одни восстанавливают потерянные машинки, а другие полностью вырезают их из дерева.

Видео: Youtube, канал AT5 DIY.