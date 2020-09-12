Как из дерева вырезали... Mustang (видео)

Этот Shelby GT500 образца 1967 года полностью сделан из дерева. Но главное — как его вырезали!

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Это не первый деревянный автомобиль мастера из Woodworking Art, видео работ которого выкладываются на Youtube. Но он впервые взялся на небольшую модель. И в этот раз речь идет о реальных размерах модели, поскольку Mustang выполнен не в том же масштабе, в котором был вырезан внедорожник Toyota Land Cruiser.

Как всегда, все начинается с больших необработанных кусков дерева, которые станут деталями автомобиля. Можно подумать, что модель вырезана из цельного куска дерева, но это не так. Левая и правая половины кузова вырезались отдельно. Из отдельных кусков сделаны крыша, капот, двери, багажник, детали салона и колеса. Поэтому у модели так много подвижных частей, включая рулевое колесо.

Любой может пилить дерево ленточной пилой по намеченному контуру, но умение владеть стамеской — мастерство, приходящее с годами. Этот инструмент используется при проработке мелких деталей. Например, колесных дисков.

Интересен подход и к «стеклам» маслкара, которые благодаря другому сорту дерева выглядят тонированными. Их можно было бы покрыть морилкой или покрасить, но красота проекта заключается не в этом. Важную роль играет сама текстура древесины.

Автор видео рассказал, что работа над Мустангом заняла у него три недели, но мы можем проследить процесс создания всего за восемь минут.

Деревья помогли создать немало объектов искусства. Например, этот раздавленный Субару Форестер.

Фото, видео: Youtube