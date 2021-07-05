МВД оформило проект, расширяющий список технеисправностей автомобилей. Документ направлен на согласование в федеральные ведомства.

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Планировалось, что документ, расширяющий список технических неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация ТС, вступит в силу 1 июня текущего года. Проект постановления с изменениями в ПДД Министерство внутренних дел подготовило еще в сентябре 2020 года, однако Минэкономразвития высказало свои критические замечания, и ГИБДД стала дорабатывать перечень.

Документ создавали в соответствии с регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», действующим на территории Евразийского экономического союза. Потом разговоры о работе над проектом поутихли, и вот сейчас появилась некоторая определенность:

«Проект постановления Правительства РФ, разработанный МВД России в целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — сказал собеседник агентства ТАСС в МВД, добавив, что более подробные комментарии по этой теме пока являются преждевременными.



Известно, что в проекте появились новые разделы: «Обзорность транспортного средства», «Сцепные устройства, удерживающие системы пассивной безопасности», «Комплектность транспортных средств». Кроме того, детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, устройствам освещения и световой сигнализации, двигателю и прочим элементам конструкции.

Раздел «Колеса и шины» дополнили требованиями в отношении зимних шин и шин, восстановленных наложением нового протектора.

В разделе «Двигатель» установили требования к размещению установки системы питания газобаллонных транспортных средств.

В отзыве Минэкономразвития отмечалось, что перечень получился слишком громоздким, и в нем должны быть только те неисправности, которые напрямую влияют на безопасность движения и для выявления которых инспекторам не требуется дополнительное оборудование.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС