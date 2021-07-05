Курьеров обяжут сдавать экзамен на знание ПДД — журнал За рулем

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Курьеров обяжут сдавать экзамен на знание ПДД

Пока речь идет о московских курьерах, с такой инициативой намерена выступить столичная Госавтоинспекция.

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Необходимо проработать вопрос и законодательно закрепить норму, которая обяжет организации принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах, считает начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

«Статистика показывает, что данная категория у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП», — отметил главный московский госавтоинспектор в эфире «России 24».

На кого возложат обязанности по тестированию курьеров, не сообщается, но, вероятно, это будут работодатели.

Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

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