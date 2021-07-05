Курьеров обяжут сдавать экзамен на знание ПДД

ГАЗ-24 Волга - тест машины, о которой мечтали в СССР

В эпоху бурного накопления личных - хотя пока еще социалистических - капиталов находились граждане, которые на черном рынке отдавали за «двадцатьчетверку», стоившую в 1970-х чуть больше 9000 рублей, двадцать, а то и двадцать пять тысяч!