Автомобиль с педальным приводом — хохма для взрослых — журнал За рулем

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Автомобиль с педальным приводом — хохма для взрослых

У этой «разработки» нулевой уровень выбросов… и почти нулевая скорость — максимум 3 км/ч.

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Двигатель внутреннего сгорания — удивительное произведение инженерной мысли. Но в надвигающейся эре он не в чести. Ставка делается на экологичные виды транспорта, ездить на которых согласны далеко не все. Например, вы бы купили машину с педальным приводом мощностью две человеческие силы? Заглянем в возможное будущее.

Конструкция этого Honda Civic довольно проста. Здесь уже нет двигателя, но коробка передач на месте. Мотор заменил тандем — велосипед для двоих, цепь которого соединена с трансмиссией автомобиля.

В результате пара людей может привести машину в движение, крутя педали. Но нужен еще и третий человек, который, сидя за рулем, будет управлять автомобилем и переключать передачи.

Возможно, было бы больше толку, если бы трое людей просто толкали машину по дороге, тем более что у нее нет тяжелого двигателя под капотом. Дело в том, что разгоняется это педальное чудо всего до двух миль в час (3,2 км/ч).

Вероятно, езда на таком автомобиле понравится не всем. Точнее, удовольствие от нее получает только водитель.

  • Почему автомобили до сих пор не летают? Простой ответ на этот вопрос ждет вас здесь.

Фото, видео: Youtube

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