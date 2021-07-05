Двигатель внутреннего сгорания — удивительное произведение инженерной мысли. Но в надвигающейся эре он не в чести. Ставка делается на экологичные виды транспорта, ездить на которых согласны далеко не все. Например, вы бы купили машину с педальным приводом мощностью две человеческие силы? Заглянем в возможное будущее.
Конструкция этого Honda Civic довольно проста. Здесь уже нет двигателя, но коробка передач на месте. Мотор заменил тандем — велосипед для двоих, цепь которого соединена с трансмиссией автомобиля.
В результате пара людей может привести машину в движение, крутя педали. Но нужен еще и третий человек, который, сидя за рулем, будет управлять автомобилем и переключать передачи.
Возможно, было бы больше толку, если бы трое людей просто толкали машину по дороге, тем более что у нее нет тяжелого двигателя под капотом. Дело в том, что разгоняется это педальное чудо всего до двух миль в час (3,2 км/ч).
Вероятно, езда на таком автомобиле понравится не всем. Точнее, удовольствие от нее получает только водитель.
- Почему автомобили до сих пор не летают? Простой ответ на этот вопрос ждет вас здесь.
Фото, видео: Youtube