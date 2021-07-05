У этой «разработки» нулевой уровень выбросов… и почти нулевая скорость — максимум 3 км/ч.

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Двигатель внутреннего сгорания — удивительное произведение инженерной мысли. Но в надвигающейся эре он не в чести. Ставка делается на экологичные виды транспорта, ездить на которых согласны далеко не все. Например, вы бы купили машину с педальным приводом мощностью две человеческие силы? Заглянем в возможное будущее.

Конструкция этого Honda Civic довольно проста. Здесь уже нет двигателя, но коробка передач на месте. Мотор заменил тандем — велосипед для двоих, цепь которого соединена с трансмиссией автомобиля.

В результате пара людей может привести машину в движение, крутя педали. Но нужен еще и третий человек, который, сидя за рулем, будет управлять автомобилем и переключать передачи.

Возможно, было бы больше толку, если бы трое людей просто толкали машину по дороге, тем более что у нее нет тяжелого двигателя под капотом. Дело в том, что разгоняется это педальное чудо всего до двух миль в час (3,2 км/ч).

Вероятно, езда на таком автомобиле понравится не всем. Точнее, удовольствие от нее получает только водитель.

Почему автомобили до сих пор не летают? Простой ответ на этот вопрос ждет вас здесь.

Фото, видео: Youtube