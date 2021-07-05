Идея карбюратора очень проста, а вот ее реализация слишком сложная. Да и результат работы не самый лучший.

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Одно дело — знать, что происходит внутри карбюратора, но совсем другое — увидеть это в деталях. Youtube-канал Smarter Every Day решил показать, что происходит в карбюраторе. Для этого на 3D—принтере был напечатан прозрачный карбюратор, работу которого затем сняли камерой Slow Motion.

Капли бензина распыляются в воздухе и затягиваются в цилиндры за счет создающегося там вакуума. Наблюдение за тем, как влияет двигатель на работу карбюратора, дает представление о том, что происходит под капотом классического автомобиля.

Это видео также показывает, почему в свое время появился инжектор — сложная инженерия карбюратора не отличается точностью подачи топлива, да и распыляется бензин на слишком крупные капли.

Что происходит в коллекторе во время работы двигателя, вы можете увидеть здесь.

Фото, видео: YouTube