Буксирный трос против велосипедиста (поучительное видео)

Машина перевернулась, и автомобилисты пережидали, пока ее уберут с проезжей части.

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Произошло это в конце июня в Онтарио (Канада). Автор видео пишет, что от нечего делать стал снимать перевернувшуюся машину, как вдруг слева выехал велосипедист и наткнулся на крепежный трос, которым закрепили автомобиль, чтобы перевернуть и поставить обратно на колеса.

На самом деле виноват не только он, но и парень, управлявший спецтехникой, — он должным образом не обозначил трос, а на месте велосипедиста мог оказаться и подросток.

В комментариях люди отметили, что вот из-за таких велосипедистов однажды придется выдавать лицензии и на управление двухколесным транспортом.

Оператор буксировщика обязан был поставить аварийные конусы, а у велосипедиста должно было быть достаточно здравого смысла, чтобы не проезжать так беспечно через зону аварии, написал один из пользователей.