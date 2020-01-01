Водители не хотят пересаживаться на велосипеды

Большинство автомобилистов в России не используют велосипеды как транспорт даже в теплое время года, выяснили в аналитическом центре НАФИ.

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Аналитический центр НАФИ провел исследование, чтобы выяснить, почему российские водители пока не готовы пересесть на велосипед даже в теплое время года и на короткие поездки (в магазин,, несмотря на то, что этот вид транспорта позволяет не зависеть от пробок и экологичен.

Только каждый десятый автомобилист (12%) отметил, что использует велосипед как транспортное средство для передвижения по городу. Чаще всего это делают те, кто активно занимается спортом и чья работа связана с организацией туристических активностей на природе. При этом 88% автомобилистов использовать велосипед как транспорт не готовы.

Основная причина — отсутствие велосипеда (37%). При этом с материальным положением человека это не связано: среди тех, у кого нет велосипеда, много людей с высоким доходом.

Неприспособленность городской инфраструктуры — другая важная причина, по которой люди не используют велосипед. Говорят и о неготовности их городов к нуждам велосипедистов (20%) и об отсутствии велопарковок (16%). Считают также небезопасным ездить по городу на велотранспорте (16%), а также недовольны большим количеством времени, затрачиваемом на дорогу (13%).

Курьеры, сотрудники служб доставки чаще всего ссылались на неприспособленность города, отсутствие мест для хранения/парковки и опасности, связанные с ездой на велосипеде по городу.

Владельцы автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге чаще опрошенных из других городов объясняли невозможность поездок именно этими причинами.

Молодые водители в возрасте от 18 до 30 лет отмечали, что передвижение на велосипеде слишком медленное (18%) и отнимает слишком много сил (12%).

Автовладельцы 60 лет и старше отказываются от велосипедных поездок по состоянию здоровья (14% против 4% в среднем по стране).

Несмотря усилия властей в области продвижения велосипеда как вида транспорта, доля тех, кто его использует для поездок по городу, невелика, отмечают исследователи. Россияне воспринимают велосипед как спорт и развлечение, поэтому чтобы сделать велосипеды популярнее, сначала нужно включить их в жизнь людей в привычном виде — как спорт и развлечение. Обустроить велодорожки и велотрассы в лесопарковых зонах, установить там велопрокаты для взрослых и детей.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС