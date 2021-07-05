В ГИБДД рассекретили свой самый быстрый автомобиль (видео)

Речь идет о кроссовере Mercedes-Benz AMG GLS. Такая машина стоит от 14 870 000 рублей.

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Госавтоинспекция Москвы на странице в Instagram опубликовала видео под названием «В погоне за безопасностью». 15-минутный ролик посвящен 85-летию ведомства.

В коротком фильме демонстрируется повседневная работа сотрудников ГИБДД. В одном из сюжетов видео авторы рассказывают о Mercedes-Benz AMG GLS. Данный экземпляр считается самой быстрой патрульной машиной из автопарка столичной Госавтоинспекции.

«После встречи с этим патрулем нарушители не останутся безнаказанными», — отметили создатели фильма.

Под капотом кроссовера располагается 612-сильный (850 Нм) битурбированный V8. Двигатель комплектуется с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. До первой сотни автомобиль разгоняется менее чем за 4 секунды.

Mercedes-Benz AMG GLS дополнительно оборудован ноутбуком с системой «Пит-стоп». Она позволяет подключаться к любой дорожной камере. «Пит-стоп» распознает автомобилистов, которые превысили скорость и не зарегистрировали свое транспортное средство. Инспекторы получают информацию о злостных нарушителях и мгновенно ловят таких водителей.

Обычно на баланс ГИБДД дорогие модели поступают в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Но автопарк полиции в России, в основном, состоит из автомобилей марок Lada, Skoda, Toyota,Volkswagen и Ford.