Союз чеченской молодежи: мода на заниженные Приоры — в прошлом — журнал За рулем

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Союз чеченской молодежи: мода на заниженные Приоры - в прошлом

Клиренс этих автомобилей уменьшали, стараясь сделать их более привлекательными.

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Популярность тюнингованных отечественных автомобилей с заниженной посадкой сходит на нет — так считает координатор Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, мода была связана с желанием молодых людей сделать автомобиль более красивым.

На самом деле, сейчас уже эта мода прошла, сейчас уже такое редко можно наблюдать в республиках Кавказа.... Видимо, чтоб какой-то визуально создать образ получше, покрасивее сделать машину, действительно, [автомобили] занижали. Машины с низким приводом (имеется в виду — клиренсом. — Прим.ред.) действительно смотрятся чуть лучше, но сейчас уже такого нет практически», — отметил Рустам Тапаев.

Заниженные Приоры — примета не только кавказского тюнинга. На фото — автомобиль на красноярских номерах, в клипе «Лада Приора» мелькает машина из Кемеровской области, да и почти в любом российском дворе можно найти такое авто
Заниженные Приоры — примета не только кавказского тюнинга. На фото — автомобиль на красноярских номерах, в клипе «Лада Приора» мелькает машина из Кемеровской области, да и почти в любом российском дворе можно найти такое авто

Представитель чеченской молодежи уточнил, что на Кавказе для т.н. занижения использовали именно отечественные автомобили — в частности, Lada Priora, но вообще это направление в автотюнинге существует по всему миру. Отметим, что это действительно так — недавно мы рассказывали об американских лоу-райдерах, которые когда-то эволюционировали из «заниженных» старых машин, на которых ездили выходцы из Мексики.

Пять лет назад, в июле 2016 года, исполнитель Mr.NËMA из Краснодара и группа «Домбай» из Карачаево-Черкесии представили клип на песню «Лада Приора». На сегодняшний день у этого видео более 12,5 млн просмотров на YouTube.

Волжский автозавод выпускал Lada Priora с 2007 года. Производство началось с седана, а в последующие годы в семейство входили также хэтчбек и универсал. Сборка седанов, помимо Тольятти, была также налажена в Аргуне на предприятии ПАО «Чеченавто». Рекордным по продажам для семейства стал 2011 год — тогда было реализовано около 130 тысяч машин. Выпуск модели Lada Priora был прекращен в 2018 году.

Фото: YouTube / Mr.NËMA music, Depositphotos
Видео: YouTube / Mr.NËMA music

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Отзывы о LADA Priora (4)

LADA 2009 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и за...

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

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