Во время такого способа контроля инспекторы передвигаются на машинах без цветографической окраски.

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Госавтоинспекция Москвы подвела итоги скрытого патрулирования за водителями столицы. Итак, всего с середины июня текущего года скрытный надзор помог выявить свыше 400 административных правонарушений. Самым распространенным из них является излишняя тонировка стекол на автомобилях. Сотрудники ГИБДД задержали 184 таких нарушителей.

Кроме того, с помощью «скрытого патруля» было вычислено 58 случаев управления транспортным средством с нестандартными знаками. Также 48 автомобилистов остановили за проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Еще во время скрытого патрулирования инспекторы задержали 9 нетрезвых водителей, выявили 8 случаев движения по встречной полосе, 4 факта нарушения правил применения ремней безопасности.

«Используемый метод скрытого патруля выявляет нарушения норм дорожной безопасности в условиях, когда водитель, не видя в поле зрения экипажей ДПС или камер фотовидеофиксации, может позволить себе допустить нарушение правил дорожного движения», — разъяснили в ведомстве изданию Autonews.ru.

«Скрытые патрули» фиксируют нарушения ПДД и направляют видеозаписи ближайшему экипажу ДПС. Уже обычные сотрудники ГИБДД задерживают нарушителей и привлекают к ответственности, то есть оформляют протоколы.