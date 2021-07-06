Обжаловать штрафы за нарушение ПДД станет проще

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

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В Госдуму внесли законопроект, облегчающий водителям обжалование штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами, пишут РИА Новости со ссылкой на автора документа, главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Поскольку сейчас нет единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, обжалование штрафов затруднено. Граждане недовольны, а нововведение устранит законодательный пробел. Кроме того, это поможет навести порядок с камерами на дорогах: введет нормы их размещения, обозначения и информирования о местах размещения и сделает прозрачнее процедуру выставления штрафов.

Законопроект подготовили по поручению первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.