Верховный суд рассмотрел дело о ДТП и оправдал водителя, который перестраивался правее и не уступил дорогу попутной легковушке. Все потому, что другой участник аварии нарушил правила.

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В ДТП попали два автомобиля — водитель первого перестраивался правее, а в этот момент другой автомобилист, решил перестроиться левее. Да вот только ехал он по выделенной полосе для общественного транспорта. Инспектор решил, что виноват именно первый водитель, так как у него была помеха справа и он не уступил дорогу. Все суды это решение поддержали, кроме Верховного, пишет «Российская газета».

ВС напомнил, что инспектор, помимо того что вынес постановление в отношении водителя, который перестраивался правее, также оштрафовал водителя, перестраивавшегося левее, за то, что тот двигался по выделенной полосе для общественного транспорта. То есть нарушителю. А раз он нарушал, значит преимущества не имел. И, стало быть, дорогу уступать ему первый водитель не был обязан. Это касается не только тех, кто, не имея соответствующих прав, выскакивает на выделенку, но и тех, кто ездит, например, по обочине.

Другими словами, нет обязанности уступать дорогу водителю, двигающемуся по траектории, по которой движение запрещено.

Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов, постановление и прекратил дело из-за отсутствия состава административного правонарушения.

У пострадавшего нет ОСАГО? Страховщик все равно заплатит — Верховный суд.

Фото: АГН «Москва»