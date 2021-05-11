У пострадавшего нет ОСАГО? Страховщик все равно заплатит

Верховный суд рассмотрел сложное дело — не только у пострадавшего не было «автогражданки», но и сам виновник аварии не был вписан в полис.

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В марте 2019 года в автомобиль гражданина Салихова врезалась машина г-на Балаова. Машина виновника была застрахована по ОСАГО, и Салихов обратился за выплатой к страховщику виновника, пишет «Российская газета».

За прямым возмещением ущерба к своему страховщику он не пошел, потому что его машина застрахована по ОСАГО не была.

Страховщик признал случай страховым и выплатил Салихову чуть больше 100 тысяч рублей, но тот посчитал сумму заниженной — согласно независимой оценке ущерба сумма должна была составить около 400 тысяч рублей. Однако компания доплачивать не согласилась, финансовый омбудсмен заявление не принял, и Салихов пошел в суд.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования пострадавшего. Судья указал, что страховщик признал факт наступления страхового случая, но возмещения ущерба в полном объеме в установленные сроки не произвел. Суд обязал страховщика заплатить еще 230 тысяч рублей, а также неустойку в размере 170 тысяч и штраф в размере 130 тысяч рублей. А также оплатить независимую экспертизу и почтовые расходы.

Страховщик подал апелляцию. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, указав, что виновник аварии не вписан в полис, оформленный на машину, а у Салихова вообще нет полиса. По решению этого суда выходило, что страховая компания вообще ничего не должна пострадавшему, и та уже собиралась взыскать с истца выплаченные 100 тысяч рублей.

Однако Салихов дошел до Верховного суда, и тот с предыдущими решениями не согласился. Суд указал, что по Закону об ОСАГО потерпевший, не застраховавший свою гражданскую ответственность, все равно имеет право направить страховщику, застраховавшему ответственность причинителя вреда, заявление о возмещении. То, что у него самого полиса нет, не освобождает страховую компанию от выплаты.

То, что водитель Балаов не включен в полис страхования, также не является основанием для отказа в выплате. Полис на автомобиль имеется, поэтому страховщик обязан возместить ущерб потерпевшему, при этом у него есть право регресса к водителю, не включенному в число допущенных к управлению по договору ОСАГО.

ВС отменил решения судов и направил дело на новое рассмотрение в кассационный суд.

Если вы попали в ДТП и не передали страховщику извещение об этом, то вам ничего за это не будет, постановил Верховный суд.



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