Цены на топливо стали расти быстрее

Материалы по темеГде бензин дешевле? Сравнили цены в России и в мире
В Московской топливной ассоциации отметили, что рост цен на топливо ускорился. Всего за неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года средняя стоимость бензина увеличилась на 7–12 копеек за литр, а дизельное топливо подорожало на 6 копеек. До этого недельный рост цен составлял всего 3 копейки.
На сегодняшний день средние цены на топливо в Москве выглядят так:
|
Топливо
|
Дизтопливо
|
Аи-92
|
Аи-95
|
Аи-98
|
Средневзвешенные цены, руб./л
|
49,55
|
45,57
|
50,46
|
57,34
|
Изменение относительно 28.06.2021 г., %
|
0,06
|
0,07
|
0,12
|
0,17
- Ранее ФАС объясняла рост стоимости топлива холодной погодой.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС