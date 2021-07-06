Цены на топливо стали расти быстрее — журнал За рулем

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Цены на топливо стали расти быстрее

Скорректированный демпфер, кажется, не справляется со сдерживанием роста цен на бензин и дизельное топливо.

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В Московской топливной ассоциации отметили, что рост цен на топливо ускорился. Всего за неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года средняя стоимость бензина увеличилась на 7–12 копеек за литр, а дизельное топливо подорожало на 6 копеек. До этого недельный рост цен составлял всего 3 копейки.

На сегодняшний день средние цены на топливо в Москве выглядят так:

Топливо

Дизтопливо

Аи-92

Аи-95

Аи-98

Средневзвешенные цены, руб./л

49,55

45,57

50,46

57,34

Изменение относительно 28.06.2021 г., %

0,06

0,07

0,12

0,17

  • Ранее ФАС объясняла рост стоимости топлива холодной погодой.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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