У кемпера УАЗ Профи будет топ-версия - с высокой крышей

Похоже, УАЗ всерьез нацелен создать на базе УАЗ Профи полноценный кемпер, он же автодом. Вслед за рендерами базового варианта, появившимися в конце июня, производитель показал «более экипированную версию» с подъемной крышей — прямо как у ранее представленной «буханки» Байкал.
Напомним, в стандартную комплектацию автодома должны войти кухня, санузел с душем, диван-трансформер и подъемная кровать. А показанная сейчас топ-версия станет комплектоваться еще одним полноценным спальным местом — оно будет размещаться как раз в подъемной крыше, которую владелец сможет задействовать во время ночной стоянки.
Стандартный Профи имеет под капотом 2,7-литровый атмосферник ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП; привод — задний или полный. Скорее всего, такая же начинка будет и у автодома. Сроки производства пока указываются довольно туманные: «в обозримом будущем».
- Тем не менее, потенциал для выпуска подобных машин у УАЗа есть: на базе Профи уже существуют школьный автобус и автомобиль с двухрядной кабиной и стеклопластиковым модулем под два спальных места, а надстройка «скорой помощи» УАЗ АСМП (также на базе Профи) внешне в точности повторяет показанный кемпер.
Фото: УАЗ