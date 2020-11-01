УАЗ сделал 78 автобусов для школ — журнал За рулем

УАЗ сделал 78 автобусов для школ

В партии два исполнения — обычное и северное.

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Ульяновский автозавод собрал партию автобусов на базе модели УАЗ Профи. Ярко-желтые школьные автобусы выпускаются в двух комплектациях: «Стандарт» и «Север». В северном исполнении у кузовов улучшенная термоизоляция. В любой комплектации автобусы имеют 14 пассажирских мест.

Силовой агрегат — стандартный для УАЗ Профи: бензиновый ЗМЗ Про объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП. Присутствуют и особенности, прописанные в техническом регламенте для такого транспорта. В частности, в машинах активирован ограничитель скорости до 60 км/ч, а движение невозможно начать, если служебные двери открыты или не полностью закрыты, пишет Уазбука. При движении задним ходом автобус автоматически подает звуковой сигнал.

Автобусы оснащены тахографами, чтобы можно было записывать и хранить информацию о действиях водителя. На кузов нанесена специальная цветографическая схема — надписи «ДЕТИ» и знаки «Перевозка детей». Партия состоит из 78 автобусов, и она уже подготовлена для отгрузки в регионы России.

Фото: uazbuka.ru

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Отзывы о УАЗ Профи (519)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

До выхода Профи были еще надежды что машина хорошая получится, но на деле распиаренный грузовик, который совершенно не соответствует действительности. Обещанные полторы тонны он не тянет, а под мелочевку уж больно затратный и совершенно не окупаемый тот же движок хоть и не плохой, но прожорливый ...

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