УАЗ сделал 78 автобусов для школ

В партии два исполнения — обычное и северное.

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Ульяновский автозавод собрал партию автобусов на базе модели УАЗ Профи. Ярко-желтые школьные автобусы выпускаются в двух комплектациях: «Стандарт» и «Север». В северном исполнении у кузовов улучшенная термоизоляция. В любой комплектации автобусы имеют 14 пассажирских мест.

Силовой агрегат — стандартный для УАЗ Профи: бензиновый ЗМЗ Про объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП. Присутствуют и особенности, прописанные в техническом регламенте для такого транспорта. В частности, в машинах активирован ограничитель скорости до 60 км/ч, а движение невозможно начать, если служебные двери открыты или не полностью закрыты, пишет Уазбука. При движении задним ходом автобус автоматически подает звуковой сигнал.

Автобусы оснащены тахографами, чтобы можно было записывать и хранить информацию о действиях водителя. На кузов нанесена специальная цветографическая схема — надписи «ДЕТИ» и знаки «Перевозка детей». Партия состоит из 78 автобусов, и она уже подготовлена для отгрузки в регионы России.

На базе модели Профи Ульяновский автозавод создает множество вариантов спецавтомобилей — в частности, в 2020 году появилась пожарная модификация.

Фото: uazbuka.ru