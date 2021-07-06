Косить борщевик поручили бывшим нетрезвым водителям

В Ленобласти вредное растение уничтожают приговоренные к обязательным работам.

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Администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленобласти и районный филиал ФСИН проводят эксперимент — осужденные на обязательные работы там косят борщевик.

В системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрены в том числе обязательные работы по благоустройству, список которых определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении дали задание осужденным покосить борщевик по берегу реки — там, где по санитарным показаниям запрещено его уничтожать химическим методом.

Таким образом, десант из правонарушителей, приговоренных к труду за вождение в нетрезвом виде или неуплату алиментов, направили на работы по удалению борщевика на площади 5 га, сообщает правительство Ленобласти.

В райадминистрации надеются, что нетрезвых водителей хватит хотя бы на ближайшие три года. Чтобы полностью извести борщевик, его нужно скашивать в течение пяти лет.

Помимо этого Тельмановское сельское поселение участвует в областной программе по удалению борщевика химическим методом. В прошлом году в поселении такие работы велись на 50 га, в этом году они увеличены до 85 га.

Речь идет, конечно же, о борщевике Сосновского (лат. Heracléum Sosnówskyi) — крупном травянистом растении, обладающем способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.

С середины XX века растение культивировалось в СССР как силосное, пока не выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Крупное травянистое растение, как правило, бывает высотой более метра, но могут встречаться экземпляры и высотой до 4 метров.

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС