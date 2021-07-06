Внедорожный монстр, собранный из ГАЗ-66, ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131, терпит крах в болоте (видео)

Подвела одна из деталей рулевого управления, но он сражался до последнего.

Очередное творение отечественной инженерной мысли показал в своем сюжете Youtube-канал Mecanic Show. Умелец из народа собрал настоящую внедорожную «котлету» на базе исключительно российских комплектующих.

Основой этому монстру служат рама и ведущие мосты ГАЗ-66, а вот прочие элементы трансмиссии — от ЗИЛ-131, как имеющие больший ресурс и держащие более серьезные нагрузки. За дизайн и общее настроение в этом колоритном проекте отвечает кабина от «Захара», легендарного грузовика ЗИЛ-157, являющегося предтечей «сто тридцать первого». Под капотом у автомобиля надежный тракторный дизель Д240.

А огромные внедорожные «катки» — это ни что иное, как колеса от комбайна «Нива»! Однако проверка на масштабных внедорожных покатушках показала, что именно они пока не идеально вписаны в конструкцию. Слабым местом оказался поворотный кулак, не выдержавший повышенного изгибающего момента, возникшего в результате применения исполинских колес. Автору проекта явно есть, над чем еще работать. Пожелаем ему удачи!

Некоторые отечественные внедорожники после доработок остаются с виду вполне стандартными, а вот возможности демонстрируют просто завораживающие. Как раз из таких показанная недавно Super Niva.

Видео: Youtube / Mecanic Show