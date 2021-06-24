Прет как танк: в сети показали загадочный внедорожник Super Niva

Обычная Нива не способна на столь низкой скорости так уверенно «грести» по рыхлому песку.

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В посвященных российскому бездорожью сообществах набирает популярность любопытный видеоролик, который выпустил Youtube-канал 4x4 NIVA-TV. Озаглавлено видео интригующе: «Super Niva. Ваша Нива может сделать это на таком песке?». В описании авторы оговариваются, что двигатель машины — не дизельный, межколесных блокировок в трансмиссии нет и ролик не является постановочным.

Происходящее в кадре действительно удивляет, даже при всей знаменитой проходимости отечественного внедорожника, Нива в стандартном исполнении не способна на столь низкой скорости так уверенно «грести» по довольно рыхлому песку, да еще на совершенно «дорожных» колесах 195/80 R15. Отдельным кадром показан педальный узел — видно, что газом водитель при преодолении сложного участка не пользуется вообще, машина едет на холостых.

Секрет авторы видео обещают раскрыть позже, а большинство предположений отрицают: источник тяги этой Нивы не в хитрых настройках электронной педали газа или АБС и не в «расточенном» до 1,8 л двигателе. Лишь одна версия пока не получила подтверждения или опровержения создателей видео — о том, что в раздаточной коробке использованы так называемые шестерни понижения, увеличивающие передаточное отношение пониженной передачи. Как бы то ни было, а о матчасти данного внедорожника пока можно лишь дискутировать, за чем и приглашаем вас в комментарии.

Кстати, классическая Нива готовится снова выйти на старт ралли-рейда «Дакар».

Видео: YouTube / 4x4 NIVA-TV