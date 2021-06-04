Нива снова будет участвовать в ралли-рейде Дакар

Автомобиль 1984 года выведет на старт швейцарская команда под названием Racing Lada.

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Нива первого поколения (она же — ВАЗ-2121 и Lada Niva, позднее Lada 4x4, сейчас — Lada Niva Legend) выйдет на старт ралли-рейда Dakar-2022 в зачете классических автомобилей, официально именуемом Dakar Classic, сообщает Telegram-канал Cross-Country Rally. Машину выведут на старт энтузиасты из Швейцарии — Марио Якобер и Сладан Мильич, назвавшие свою команду Racing Lada.

Экипаж будет выступать на автомобиле ВАЗ-2121 Нива 1984 года выпуска с пробегом около 82 тысяч километров. Машину швейцарцы отыскали в Новосибирске, где ее и начали готовить к гонке. Внедорожник полностью разобрали, усилили кузов согласно спецификациям тех лет и перебрали двигатель.

Окраска, выбранная по результатам конкурса в соцсетях, имеет к рейдовой Ниве лишь косвенное отношение — так в 1980-х окрашивался участвовавший в Дакаре Porsche 956, а советские внедорожники имели другие ливреи. Впрочем, идентичности цветографической схемы регламент Dakar Classic не требует. Впервые этот зачет появился на ралли-рейде Дакар-2021.

Напомним, Нивы участвовали в самом первом рейде Дакар-1979 (стартовал в декабре 1978-го) — сразу пять частных экипажей из Европы пожелали участвовать в гонке на новых советских внедорожниках. Дальше за дело взялся французский дистрибьютор марки Lada, предприниматель Жан-Жак Пок, с 1981 по 1988 годы строивший все более быстрые варианты спортивной Нивы, которая под управлением французских гонщиков добивалась, в частности, подиумов на Дакаре (2-е место в 1982-м и 1983-м) и побед на Ралли Фараонов (1-е место в 1982-м и 1983-м).

Внешний вид внедорожника швейцарской команды Racing Lada, Дакар-2022

Возрождающие спортивную историю Нивы швейцарцы считают, что выведут внедорожник на старт после 35-летнего перерыва — после того, как легендарный экипаж Жаки Икса и Кристиана Тарена завоевал «бронзу» на Ралли Фараонов. Однако это не совсем точно: в 1991–1995 годах на АВТОВАЗе существовал собственный проект Lada Niva T3. Та машина тоже участвовала в Дакаре, хоть и не слишком успешно. А вот в супермарафоне Master Rally (Париж-Москва-Улан-Батор-Пекин) российским экипажам Александр Лакеев / Валерий Кольчугин и Анатолий Кривобоков / Сергей Гогунов в 1995 году удалось занять, соответственно, 2-е и 3-е места в классе.

Нива в Европе популярна до сих пор — к примеру, недавно ее признали «самым хипстерским автомобилем Берлина».

Фото: Instagram / @teamracinglada

Видео: Youtube / scale cars