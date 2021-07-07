Renault хочет выпускать в России Logan CNG на газе

Такая возможность обсуждается, заявил журналистам исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ, президент АВТОВАЗа Николя Мор.

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Сегодня доступна Vesta на природном газе, ее можно приобрести, это очень хороший автомобиль, — об этом напомнил Николя Мор. И рассказал, что в Renault ведется дискуссия, чтобы появился Logan CNG. Но сперва нужно решить, как наиболее продуманно расположить дополнительный бак внутри автомобилей.

Также нужно развить инфраструктуру и количество заправок для соответствующего вида топлива не менее чем в три раза. Сейчас их в России около 500–600, а для развития продаж нужно минимум 1,5–2 тысячи.

Также на АВТОВАЗе могут возобновить производство Lada Largus CNG, сейчас компания прорабатывает технические возможности. В Ларгусе на газе 40% багажника занимал бак для CNG, и это было не совсем удобно. Сейчас думают, как рациональнее расположить газовый бак, чтобы увеличить объем багажника.

АВТОВАЗ производит автомобили по полному циклу и комплектующие для Lada и Renault в Тольятти и Ижевске.

Renault Logan выпускают в Тольятти на линии платформы B0 АВТОВАЗа.

Выпуск Renault Logan и Sandero нового поколения планируется начать на АВТОВАЗе в 2022 году.



Фото: vk.com/atcgaz