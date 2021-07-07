Россияне раскритиковали Haval из-за ценовой политики по кроссоверу Jolion

Кроссовер резко подорожал, дилеры еще больше накручивают цены, люди не могут забрать предзаказанные машины.

Материалы по теме Haval представила новый кроссовер для России — Jolion

Спустя полтора месяца после старта продаж цены на кроссовер Haval Jolion поднялись на 70 000 рублей, причем даже на те комплектации, которых еще нет в России, но на которые можно оформить предзаказ. Это вызвало волну негодования у покупателей в соцсетях. Многие из них сходятся во мнении, что покупать автомобиль не стоит — не столько из-за возросшей цены, сколько из-за отношения к клиентам.

Напомним, в мае Jolion стоил от 1 189 000 до 1 509 000 рублей, а в июле — уже от 1 259 000 до 1 749 000 рублей. Подорожали даже топовые полноприводные варианты, которых еще физически нет в России, они окажутся у нас лишь осенью, сообщают «Китайские автомобили». Меж тем, среди потенциальных приобретателей немало таких, кто предзаказал именно топ-версии.

Официальное подорожание, заставшее клиентов врасплох — только часть проблемы. По сообщениям из соцсетей, которые приводят источник, к увеличенной дистрибьютором цене официальные дилеры «прикручивают» еще и собственную наценку, в разных случаях составляющую от 100 до 400 тысяч рублей.

Заказали 22 мая. 5 июля предложили другого цвета. И разумеется, из-за повышения цены +70 т.р. к старой цене. Дак это не все. И еще сам дилер накрутил +110 т.р. к цене (это не за «допы», а просто за воздух) плюс, конечно, еще оплата доп.оборудования. Скажите, какого фига так быстро выросла цена?», — цитирует источник пользователя Instagram @olekas_.

При этом многие обращают внимание на то, что у дилеров в автосалонах нет автомобилей — и не только пока не доехавших до России полноприводных, но и тех, что официально представлены в РФ и предзаказаны — отдельные клиенты не могут дождаться своих машин по два месяца.

Представители бренда не спешат реагировать на сообщения покупателей, а отсутствие нужных комплектаций в автосалонах объясняют тем, что у каждого официального представителя свой график, который зависит от целого ряда факторов.

В марте 2021 года автоблогер разобрал новый внедорожник Haval H9 и нашел на нем очаги коррозии.

Фото: Haval