Водитель экскаватора придумал, как бороться с обочечниками (видео)

Парень смел все печали стоящих в пробке буквально одним движением ковша.

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Любопытную картину удалось заснять на видео одному из автомобилистов на Бердском шоссе в Новосибирске. Новый способ борьбы с так называемыми обочечниками освоил оператор экскаватора, двигающийся в том же потоке транспорта.

Зачастую для того, чтобы нейтрализовать пресловутых обочечников, любителей сократить время ожидания в пробке (и главное — добавить времени всем остальным!), обгоняя поток вне проезжей части, не хватает усилий простых автомобилистов, и даже водители фур порой оказываются бессильными, после долгой борьбы все же пуская наглецов вперед. Да и борьба эта многим представляется сомнительной: тут тебе и потенциальный дорожный конфликт, и страх самому попасть на штраф...

Однако парень на экскаваторе смел эти сомнения буквально одним движением ковша. Он просто немного развернул стрелу экскаватора вправо — и двинулся вперед. Огромная «клешня» полностью перекрыла возможность движения по обочине, а воспитанные автомобилисты получили возможность спокойно двигаться вперед, к выезду из пробки.

А в Бийске бабушка сама обновила «зебру».

Видео: ВКонтакте / Главная дорога