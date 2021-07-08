Great Wall обойдет конкурентов через 3–5 лет

Такое заявление сделали в компании, отметив, что потратят на это 15,5 млрд долларов.

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В ближайшие 3–4 года автомобили Great Wall Motor (GWM) изменятся. В компании заявили, что намерены занять «лидирующие позиции не только в Китае, но и на мировом рынке». На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы планируется потратить 100 млрд юаней, или 15,5 млрд долларов, а трудится в этой области через пару лет будет уже 30 тысяч человек.

В итоге к 2025 году продажи GWM должны вырасти до 4 млн автомобилей в год. Суть изменений в автомобилях — технологическое превосходство.

«Единственный способ для китайских автомобильных брендов оставить конкурентов позади — превзойти их достижения в течение следующих трех-пяти лет, чтобы занять лидирующие позиции в области новой энергетики и интеллектуальных технологий. Более того, такая возможность китайским автомобильным брендам представляется только один раз», — отметил председатель GWM Джек Вей.

На сегодняшний день компания продает в России 6 моделей: 4 кроссовера Haval и два пикапа Great Wall с начальной стоимостью от 1 259 000 до 2 750 000 рублей.

Недавно Great Wall запатентовал в Европе клона WV Beetle, но в 5-дверном исполнении.

Фото: Great Wall Motor