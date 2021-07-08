Как избавиться от стресса из-за пробок

Ответ на этот вопрос прост: спустить пар. Но как это сделать, не нарушая правила и законы?

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Например, в Великобритании становится популярной аренда спорткаров на гоночных трассах: выезжать на них в город нельзя, но зато на треке можно выжать из машины всё.

Там предлагаются автомобили, включая Lamborghini Aventador и Huracan, Audi R8, Aston Martin Vantage, McLaren 570S, Porsche 911 Turbo, Maserati GranTurismo, Lotus Evora, TVR T350C и Ariel Atom, а также разные модели Ferrari, которые пользуются особой популярностью, особенно 360 Modena и 458 Italia.

Исследование TrackDays.co.uk показало, что подобные заезды позволяют избавиться от стресса вовсе и в дальнейшем не раздражаться в ежедневных пробках, воспринимая их по-новому: не как ограничение, а особенность повседневной жизни.

Мы знаем, что такие же услуги предлагаются и в России. Достаточно ввести в поисковик запрос «аренда спорткаров для заездов на автодромах», и вы получите массу предложений. Есть даже особая услуга для тех, кто не водит автомобиль сам — это Race Taxi: вас с ветерком прокатит опытный гонщик. При этом автопарки на наших автодромах не менее впечатляющие, чем в Великобритании, и в них входит немало легендарных моделей: от Mitsubishi Lancer Evo и заряженных BMW M до Lamborghini и Ferrari.

Можно ли управлять автомобилем вслепую? Ответ на этот странный вопрос вы найдете здесь.

Фото: Kathy / Unsplash