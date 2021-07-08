Chery ставит уплотнители на задние двери Tiggo 7 Pro - настояли покупатели

Под двери набивались снег, грязь и пыль, и владельцам приходилось решать проблему самостоятельно.

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Модель Tiggo 7 Pro заменившая прошлую Tiggo 7, продается в России с сентября прошлого года. Владельцам первых Chery Tiggo 7 Pro эта проблема хорошо известна — в задних дверях кроссовера по какой-то причине не установлены уплотнители. Многие автомобилисты устраняли эту «некомплектность» самостоятельно, чтобы пространство между дверью и кузовом не забивало снегом, грязью и пылью.

Теперь компания решила исправить недочет — уплотнители в задних дверях Tiggo 7 Pro появятся. Причем это касается и уже купленных автомобилей — на них недостающую деталь поставят в рамках сервисной кампании.

Российский офис бренда сообщает, что владельцам машин нужно приехать в ближайший сервисный центр марки, где сотрудники установят уплотнители. Для клиентов компании эти работы будут бесплатными.

В марте 2021 года стартовали продажи кроссовера, стоящего на ступеньку выше «семерки», — флагманского Chery Tiggo 8 Pro.

Фото: Chery