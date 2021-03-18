Chery Tiggo 8 Pro: старт продаж и цена

На российском рынке автомобиль доступен в единственной комплектации Prestige по цене от 1 999 900 рублей и двумя пакетами, за которые придется доплатить.

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18 марта 2021 года в России начались продажи нового семиместного кроссовера Сhery Tiggo 8 Pro. Автомобиль доступен в единственной комплектации Prestige и в «базе» под капотом будет установлен турбированный мотор 2.0, мощностью 170 л.с. с вариатором CVT9.

В оснащение автомобиля входят 18-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камера заднего вида с системой динамической разметки, передние датчики парковки, система кругового обзора 360 градусов, шесть подушек безопасности, салон из экокожи, зимний пакет, двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника, датчик дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном, мультимедийная система с экраном 10.25 дюймов и многое другое.

Максимальная рекомендованная розничная стоимость автомобиля в этой комплектации составляет 1 999 900 рублей. Однако семиместный кроссовер доступен с пакетами SpeedLine или Dreamline, в которые входит новый турбированный двигатель 1.6TGDI (186 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. По сути, эти пакеты выполняют роль более продвинутых комплектаций.

В пакет SpeedLine в дополнение к оборудованию версии Prestige входят противотуманные фары, атмосферная подсветка интерьера, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель с диагональю экрана 12.3 дюймов и аналогичных размеров экран системы мультимедиа. За этот пакет придется доплатить еще 200 тыс. рублей.

Dreamline добавляет в автомобиль панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сидения и зеркал, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 градусов с камерами HD, мониторинг слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей с диагональю экрана 8 дюймов для управления комфортом и климатом в салоне, 8 музыкальных динамиков, систему автоматической остановки и запуска двигателя и многое другое. Стоимость этого пакета оборудования составляет 350 000 рублей.

На кроссовер с двигателем 1.6 производитель установил гарантию 7 лет или 200 000 км пробега.

Фото: Chery