Chery показала салон нового Tiggo 8 Pro

Новый флагман модельного ряда Chery получил современный 7-местный салон.

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Производитель обещает «благородное качество отделочных материалов» наряду со множеством высокотехнологичных решений.

Интерьер можно будет заказать в двух цветовых решениях — черном и темно-коричневом. При этом кресла обтянуты экокожей, имеют развитую боковую поддержку и анатомическую форму спинок. Кресло водителя имеет электрорегулировки в шести направлениях и поясничный упор, а также функцию памяти, которая также настраивает зеркала заднего вида и мультимедийную систему.

На всех трех рядах сидений есть яркие светодиодные светильники. Кроме того, имеется атмосферная светодиодная контурная подсветка салона — на выбор семь оттенков цвета, под стиль вождения и музыку.

На центральной консоли расположены три экрана. Это цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, монитор мультимедийной системы того же размера и разрешением 1920х720 пикселей. Кстати, к системе можно подключить смартфон на базе iOS или Android. Третий экран предназначен для управления интеллектуальным двухзонным климат-контролем.

Chery Tiggo 8 Pro будет оснащаться зимним пакетом, в который войдут обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений первого и второго рядов.

Переключатель передач у машины электронный, рядом есть клавиши электрического стояночного тормоза, функции удержания AutoHold и переключения режимов управления.

Также в передней части салона два USB—разъема, розетка на 12 вольт и беспроводная зарядка. Кстати, есть даже функция напоминания, которая не позволит забыть телефон в машине.

Также кроссовер получил огромную панорамную крышу, площадь которой составляет 1,17 квадратных метра. Ее стекло можно прикрыть солнцезащитной шторкой.

Информации о моторах пока нет, как нет данных и о комплектациях новинки.

Также Chery привезет в Россию конкурента Ладе Весте — Arrizo 5.

Фото: Chery