В битопливном Largus CNG баллон занимал пол-багажника. Теперь будет по-другому! — журнал За рулем

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В битопливном Largus CNG баллон занимал пол-багажника. Теперь будет по-другому!

На АВТОВАЗе решили пересмотреть компоновку и нашли резервуарам новое место - под днищем.

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Существовавшая ранее битопливная модификация Ларгуса, двигатель которой мог потреблять и безнин, и сжатый газ метан, на данный момент не выпускается — они исчезла из списка вариантов после фейслифта, который произошел у модели в марте текущего года. На проходящей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2021» президент АВТОВАЗа Николя Мор прояснил, с чем связано это исчезновение.

С Largus была особенность, что там объем багажника занимался баком для CNG примерно на 40%. И сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника», — сообщил Николя Мор.

У грузового фургона прежний вариант компоновки баллона съедал солидную часть полезного объема, а у пассажирских версий почти вдвое урезал багажник
У грузового фургона прежний вариант компоновки баллона съедал солидную часть полезного объема, а у пассажирских версий почти вдвое урезал багажник

Таким образом, битопливный Ларгус перед перезапуском обновленной версии решили модернизировать технически. Как пишет Лада.Онлайн со ссылкой на компанию АТС, разрабатывающей битопливные варианты моделей Lada, у фургонов и 7-местных универсалов в обновленном битопливном исполнении баллоны для метана будут располагаться под днищем. Это сэкономит место в багажном отделении.

  • В обозримом будущем в линейке Lada должны появиться не только метановые, но и гибридные модели.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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