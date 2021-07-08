В битопливном Largus CNG баллон занимал пол-багажника. Теперь будет по-другому!

На АВТОВАЗе решили пересмотреть компоновку и нашли резервуарам новое место - под днищем.

Существовавшая ранее битопливная модификация Ларгуса, двигатель которой мог потреблять и безнин, и сжатый газ метан, на данный момент не выпускается — они исчезла из списка вариантов после фейслифта, который произошел у модели в марте текущего года. На проходящей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2021» президент АВТОВАЗа Николя Мор прояснил, с чем связано это исчезновение.

С Largus была особенность, что там объем багажника занимался баком для CNG примерно на 40%. И сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника», — сообщил Николя Мор.

У грузового фургона прежний вариант компоновки баллона съедал солидную часть полезного объема, а у пассажирских версий почти вдвое урезал багажник

Таким образом, битопливный Ларгус перед перезапуском обновленной версии решили модернизировать технически. Как пишет Лада.Онлайн со ссылкой на компанию АТС, разрабатывающей битопливные варианты моделей Lada, у фургонов и 7-местных универсалов в обновленном битопливном исполнении баллоны для метана будут располагаться под днищем. Это сэкономит место в багажном отделении.

В обозримом будущем в линейке Lada должны появиться не только метановые, но и гибридные модели.

Фото: АВТОВАЗ