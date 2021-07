Lada на метане и гибридные версии (уже скоро!)

Правда, сначала отечественному производителю необходимо запустить новую линейку моделей и выйти в более дорогой сегмент.

Материалы по теме АВТОВАЗ готов к серийному выпуску электромобилей

Президент АВТОВАЗа Николя Мор на промышленной выставке «Иннопром-2021» в рамках сессии «To green or not to green» рассказал, когда Lada сможет производить автомобили на альтернативных видах топлива. Примечательно, что о водородных силовых установках пока ничего не сообщается.

«Мы переходим на новую платформу, которая к 2027–2028 годам позволит выпускать автомобили на бензине, метане, гибриды и полностью электрические», — цитирует Николя Мора агентство ТАСС.

Вероятнее всего, речь идет о платформе CMF и ее конфигурации CMF-BEV. Ведь уже известно, что на архитектуре CMF АВТОВАЗ до 2025 года выпустит четыре модели: Granta и Vesta нового поколения, Niva следующей генерации, кроссовер C-класса.

Принципиально новые модели выведут марку Lada в более высокий ценовой сегмент. Бренд предоставит автомобили с «хорошими характеристиками и качеством за соответствующие деньги». При этом в линейке останутся машины бюджетного сегмента.

Что касается автомобилей на альтернативных видах топлива, то Lada уже давно разработала гибридную Granta, электрические ElLada и Vesta EV, метановые Vesta и Largus. Как ранее заявляли на АВТОВАЗе, для производства электрокаров Lada должен быть устойчивый и экономически обоснованный спрос на такую продукцию в России. Хотя у марки есть доступ к технологиям партнеров Группы Renault.