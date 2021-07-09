Новый Ларгус представят 3 сентября

Семиместную Dacia, которая в нашей стране станет Ладой Ларгусом, покажут на Мюнхенском автосалоне.

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Кажется, автопромышленность возвращается к привычной жизни, заявляя дебют своих новинок на крупных автовыставках. Подразделение Renault Dacia заговорила о мировой премьере во время Мюнхенского автосалона (бывшего Франкфуртского). Названия у автомобиля пока нет, и его временно называют «универсальным семиместным семейным автомобилем».

Новинка в модельном ряду Dacia заменит универсал Logan MCV и фургон Lodgy. Некоторые ожидают, что нам покажут Bigster — кроссовер C-класса, но работа над ним еще ведется и премьера новинки состоится ближе к середине десятилетия.

Ожидается, что новая 7-местная модель будет гибридным кроссвэном, построенным на базе Logan и Sandero последнего поколения. Со временем модель появится и в России, под брендом Lada.

А вы видели модель Dacia Explorer?

Фото: Dacia