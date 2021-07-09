Новый Ларгус представят 3 сентября — журнал За рулем

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Новый Ларгус представят 3 сентября

Семиместную Dacia, которая в нашей стране станет Ладой Ларгусом, покажут на Мюнхенском автосалоне.

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Кажется, автопромышленность возвращается к привычной жизни, заявляя дебют своих новинок на крупных автовыставках. Подразделение Renault Dacia заговорила о мировой премьере во время Мюнхенского автосалона (бывшего Франкфуртского). Названия у автомобиля пока нет, и его временно называют «универсальным семиместным семейным автомобилем».

Новинка в модельном ряду Dacia заменит универсал Logan MCV и фургон Lodgy. Некоторые ожидают, что нам покажут Bigster — кроссовер C-класса, но работа над ним еще ведется и премьера новинки состоится ближе к середине десятилетия.

Ожидается, что новая 7-местная модель будет гибридным кроссвэном, построенным на базе Logan и Sandero последнего поколения. Со временем модель появится и в России, под брендом Lada.

Фото: Dacia

Новый Ларгус представят 3 сентября

Семиместную Dacia, которая в нашей стране станет Ладой Ларгусом, покажут на Мюнхенском автосалоне.

Новый Ларгус представят 3 сентября — фото 1260627Новый Ларгус представят 3 сентября — фото 1260626Новый Ларгус представят 3 сентября — фото 1260628Новый Ларгус представят 3 сентября
Новый Ларгус представят 3 сентября

Семиместную Dacia, которая в нашей стране станет Ладой Ларгусом, покажут на Мюнхенском автосалоне.

Новый Ларгус представят 3 сентября — фото 1260626Новый Ларгус представят 3 сентября — фото 1260627Новый Ларгус представят 3 сентября — фото 1260628Новый Ларгус представят 3 сентября

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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