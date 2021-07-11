Водителя разбитого седана оштрафовали за неправильную парковку

Автовладельцу не повезло трижды.

Материалы по теме Французский пожарный ЗИЛ: таких было только два

Прохожий Филмер Омар шел по тротуару в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) и обратил внимание на машину, припаркованную рядом с пожарным гидрантом. Автомобиль был полностью разбит, ветровое и боковые стекла отсутствовали, интерьер разобран на части, но под стеклоочистителем красовался свежий штрафной талон за парковку у гидранта.

«Извини, брат, ты должен заплатить этот штраф. Нет тут бесплатной парковки, и не имеет значения, как выглядит твоя машина», — говорит прохожий на видео, размещенном на ресурсе Newsflare.

Полиция не смогла предоставить никакой информации об инциденте, неясно также, что случилось с автомобилем. Похоже, сначала он попал в ДТП, и владелец кое-как его припарковал, потом авто разграбили вандалы, ну а после оштрафовала дорожная полиция.

В США строжайше запрещено парковаться рядом с пожарными гидрантами.

Скриншот: видео на Newsflare