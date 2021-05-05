Владелица Range Rover перекрыла дорогу пяти «скорым» — журнал За рулем

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Владелица Range Rover перекрыла дорогу пяти «скорым»

Она думала, что очень быстро сделает все.

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В городе Обнинске Калужской области автомобиль Range Rover перекрыл проезд экипажам скорой помощи на въезде в медгородок. Владелица загнала машину на бордюр и оставила ее стоящей двумя колесами на газоне.

В результате такой парковки дорогого автомобиля с «красивыми» номерами пяти медицинским машинам пришлось искать пути объезда, сообщает «Главная дорога». Оставшейся ширины проезжей части для движения микроавтобусов оказалось недостаточно. По видеосюжету, опубликованному источником, видно, что автомобиль также помешал движению строительной спецтехники.

Очевидцы события, чтобы разрешить ситуацию, вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. Но, пока ждали патрульный автомобиль, из корпуса больницы вышла владелица внедорожника. Один из очевидцев спросил, не стыдно ли ей.

Я думала, что очень быстро сделаю все, — ответила дама и закрыла дверь.

После этого она покинула место стоянки, сопроводив маневр включением поворотника.

Видео: ВКонтакте/Главная дорога

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