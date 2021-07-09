Мотоцикл оказался на 600 тысяч рублей (или на четверть) дешевле того, на базе которого создавался.

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В линейке электромотоциклов Harley-Davidson под названием LiveWire появилась новая модель — One («Один»). Обратите внимание: на баке уже нет логотипа Harley-Davidson, а его место заняла эмблема LiveWire.

У модели One «усовершенствованное программное и аппаратное обеспечение». Звучит довольно расплывчато. Также байк имеет батарею емкостью 15,4 кВт·ч, которая позволяет преодолевать на одном заряде до 235 км в городском режиме и до 153 км в смешанном или на трассе.

Мощность электродвигателя составляет 106 л.с. и 116 Нм, а разгоняться до 100 км/ч One может за 3 секунды, развивая максимальную скорость 177 км/ч.

С 0 до 80% батарея электробайка заряжается всего 45 минут, если райдер будет использовать устройства быстрой зарядки.

Первый электромотоцикл Harley-Davidson, названный просто LiveWire, стоил от 29 799 долларов (примерно 2,2 млн рублей), а новый LiveWire One можно купить за 21 999 долларов (около 1,6 млн рублей) — на 600 тысяч дешевле в рублях. Такое снижение стоимости может подстегнуть интерес к новинке Harley-Davidson.

В продаже электробайк LiveWire One появится в начале 2022 года.

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Фото: Harley-Davidson