Модель эскортного байка получила название Merlon и будет выпускаться как «одиночкой», так и с боковым прицепом. Первой запатентована коляска в грузовом исполнении.

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В открытой части базы Роспатента появились новые изображения, касающиеся марки Aurus, — разработчик люксовых транспортных средств ФГУП НАМИ запатентовал внешний вид бокового прицепа для тяжелого мотоцикла Merlon.

Судя по сплошному обтекателю, закрывающему коляску сверху, перед нами прицеп, не предназначенный для перевозки человека. Возможно, это указывает на грузовой характер данной модификации и намекает, что будет еще одна — пассажирская.

Впрочем, вероятен и другой вариант: подобно советским эскортным Днепрам, коляска этому Аурусу нужна лишь для устойчивости в зимнее время, а пассажир в ней не предусмотрен вовсе.

Что касается представленных изображений, обращают на себя внимание горизонтальная подвеска колеса на легкосплавном диске, дисковый тормоз, длинный горизонтальный фонарь и аэродинамический элемент в виде вертикальной «законцовки».

Характер компоновки указывает на то, что отдельного привода у колеса прицепа не предусмотрено. Сам мотоцикл Aurus Merlon, согласно ранее опубликованным данным, будет оснащаться электромотором мощностью 190 л.с. (139 кВт), обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды (для исполнения соло).

Стилистически мотоциклы Aurus будут отчасти пересекаться с модельным рядом автомобилей. Серийный выпуск Merlon должен начаться в 2022–2023 годах.

Фото: ФИПС