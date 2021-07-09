Подорожали популярные модели Volkswagen

В июле подорожание коснулось кроссовера Tiguan, внедорожника Touareg, а также лифтбека Polo.

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Изменение цен на Tiguan, Touareg и Polo было разнонаправленным и варьировалось в диапазоне от минус 152 до плюс 157 тыс. руб., или от —2,7% до +3,7%, сообщает портал «Цена Авто». Правда, дешевле стали только дорогие комплектации.

Прибавку в 29 тыс. руб. получили все версии лифтбека Polo, кроме того, для этой модели больше нет спецсерии Football Edition. Теперь стоимость Polo стартует с отметки 986 900 рублей.

Tiguan подорожал на 70 тыс. руб. во всех комплектациях и получил две новые версии — Urban Sport с бензиновыми двигателями 1,4 л (150 л.с.) и 2, 0 л (180 л.с.), роботизированной коробкой и полным приводом — ценой 2 459 900 и 2 659 900 руб. соответственно. Цены на модель теперь начинаются от 1 949 900 рублей.

Touareg в комплектациях Business и Respect вырос в цене на 157 тыс. руб., а топовая Exclusive, напротив, скинула 152 тыс. руб. Цены на этот кроссовер на российском рынке стартуют теперь от 4 965 000 рублей.

В июне стоимость Touareg в топовых комплектациях уже снижали на 28 тыс. руб., а Polo и Tiguan не меняли цены с мая, после получения прибавки в 28 и 80 тыс. руб. соответственно.

По итогам первого полугодия в России был продан 50 761 автомобиль Volkswagen, это на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

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