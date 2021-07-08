На все модели французской марки цены выросли на 1–21 тыс. руб., или на 0,1–1,7%.

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На все модели Renault цены выросли на 1–21 тыс. руб., или на 0,1–1,7%. На Duster они начинаются от 1 004 000 рублей, это больше на 11–21 тыс. рублей, чем в прошлом месяце, на Kaptur — от 1 206 000 рублей, прибавка составила 14–19 тыс. рублей, Arkana подорожала на 15 000 рублей и обойдется теперь от 1 286 000 рублей, Sandero Stepway — на 7–12 тыс. рублей, цены — от 903 000 руб., Sandero — на 12 тыс. рублей; от 742 000 рублей, Logan Stepway — на 1–3 тыс. рублей, цены от 843 000 рублей и Logan — на 3 тыс. рублей, цены начинаются от 717 000 рублей, сообщает сайт «ЦенаАвто».

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно AEB, продажи марки Renault в нашей стране составили 70 068 машин, что на 36% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июне нашли своих покупателей 13 265 автомобилей Renault, что на 24% больше, чем годом ранее.

Всего месяц назад Renault сменил ценники, подорожание в июне составило 8–25 тыс. рублей.

До этого машины дорожали в мае.



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