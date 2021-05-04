Выросли цены почти на все автомобили Renault

Новый Дастер в начальной комплектации — почти миллион. Базовый Логан — более 700 тысяч рублей.

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С начала мая компания Renault ввела обновленные прайсы почти на все модели, продающиеся в России. По данным мониторинга Dr1ver, без изменений остались только цены на дорестайлинговые Duster (дилеры распродают запасы по ценам от 912 000 до 1 277 000 рублей) и на фургоны Master (2 205 000 — 2 894 000 рублей). Подорожание довольно ощутимое — у одной из моделей оно доходит до 3,7%.

Начнем как раз с наиболее существенно «потяжелевших» прайсов: кроссоверы Duster второго поколения подорожали на 25 000 — 35 000 рублей и стоят от 980 000 до 1 485 000 рублей. От 21 000 до 42 000 рублей (1,7 — 2,4%) стали дороже различные комплектации Арканы, ее новый ценовой диапазон — от 1 246 000 рублей 1 782 000. К ценнику Kaptur во всех версиях приписали 14 000 рублей, и теперь модель оценивается в 1 179 000 — 1 676 000 рублей.

Именно новый Дастер подорожал больше всего: разные версии прибавили в цене 1,7 — 3,7%. Цена базовой версии вплотную приблизилась к миллиону рублей

Семейство Logan/Sandero прибавило в цене 16–18 тысяч рублей. Седаны Logan получили ценники от 706 000 до 937 000 рублей, приподнятые Logan Stepway — от 832 000 до 1 010 000 рублей, хэтчбеки Sandero — от 721 000 до 952 000 рублей, а Sandero Stepway — от 882 000 до 1 055 000 рублей. Однако у дилеров еще остались машины 2020 г.в., которые обойдутся немного дешевле.

Соплатформенный хэтчбек Lada XRAY тоже подорожал — правда, пока лишь в топ-версиях, а вместе с ним прибавили в цене и верхние комплектации Lada Vesta.

Фото: Renault