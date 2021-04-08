Подорожал Rio и еще десять моделей Kia

Минимальная цена на приподнятый хэтч Rio X достигла миллиона рублей.

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Бестселлер корейской марки снова прибавил в цене: новые прайсы указывают на прибавку в 10 000 рублей для всех комплектаций Rio и Rio X, сообщает ресурс Цена.Авто. Теперь минимальная цена на Rio составляет 879 900 рублей, а топ-комплектация обойдется в 1 234 900 рублей. Расценки на приподнятый хэтч Rio X теперь лежат в диапазоне от 999 900 до 1 294 900 рублей.

Кроме того, на 30 000 рублей подорожали Ceed, Ceed SW (от 1 394 900 до 1 939 900 рублей) и ProCeed (от 1 799 900 до 2 299 900 рублей), на 20 000 рублей — Cerato (от 1 309 900 до 1 659 900 рублей), Seltos (от 1 269 900 до 2 174 900 рублей), Soul (от 1 189 900 до 1 829 900 рублей) и Sportage (от 1 654 900 до 2 504 900 рублей). На 10 000–30 000 рублей подорожал седан K5 (от 1 659 900 до 2 389 900 рублей), на 30 000–40 000 рублей — XCeed (от 1 714 900 до 2 264 900 рублей) и на 50 000 рублей — Mohave (от 3 549 900 до 4 009 900).

Самая популярная модель бренда теперь обойдется минимум в 879 900 рублей

Без изменений остались цены на едва стартовавшие в продажах обновленные Picanto и Stinger, а также на кроссовер Sorento и бизнес-седан К900.

А также объявлены цены на вернувшийся в Россию минивэн Carnival, продажи которого стартуют 14 апреля.

Фото: Kia