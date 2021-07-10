Ревнивец протаранил машину с парнем и девушкой — и бросился в погоню (видео) — журнал За рулем

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Ревнивец протаранил машину с парнем и девушкой — и бросился в погоню (видео)

...А разгневанный хозяин дома погнался за ним.

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Шокирующую дорожную сцену сняла камера на двери одного из домов в городе Кахокия-Хайтс, Иллинойс, США. Серебристый Buick неторопливо приближался к перекрестку, и вдруг движущийся позади Ford Explorer резко прибавил ход и тяжело протаранил седан.

В Бьюике находились парень и девушка, и они в одночасье стали пассажирами своей машины, устремившейся к противоположной стороне перекрестка. Каким-то чудом избежав встречи с одним из деревьев, седан развернулся на 270° и замер на дороге с развороченной кормой. Внедорожнику инициатора происшествия повезло меньше — он на приличной скорости врубился в дерево правой стороной передка.

Однако водителя это совершенно не взволновало. Спустя считанные секунды после удара он выскочил из машины и устремился за уже покинувшими свой Бьюик парнем и девушкой... Позднее пара вернулась на место происшествия, извинилась перед хозяином дома и объяснила, что водитель Эксплорера — экс-бойфренд девушки, и его обуяла ревность, пишет Motor1. Личность его установлена, полиция Кахокия-Хайтса ведет расследование.

Видео: Youtube / KSDK News

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