Явно угадываются лишь колесные диски с дизайном Renault и эмблема французского бренда на носу машины.

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Очередные шпионские снимки из Тольятти заставили общественность вновь заговорить о планах АВТОВАЗа по расширению модельного ряда в ближайшие несколько лет, переходе на платформу Renault и кооперации с маркой Dacia.

В этот раз в объектив фотографа попался неопознанный кроссовер, перемещающийся под пологом на прицепной платформе.

Из явных деталей угадывается только одна — колесные диски, применяющиеся на некоторых кроссоверах Renault. На одном из снимков можно различить также эмблему французской марки на носу автомобиля.

В комментариях пользователи указывают на модели Duster, Arkana, Kaptur, кто-то вспоминает об ожидающемся новом поколении кроссовера Kadjar и даже предполагает, что под пологом может скрываться Daсia Bigster... Солидная доля предположений связана с прогнозами по новому поколению Lada Niva, которая должна разделить с Бигстером платформу CMF-B.

Но, чем бы в итоге не оказался новый кроссовер, очевидно, что подготовка производства на АВТОВАЗе новых моделей сегмента SUV уже стартовала.

В рамках CMF-B нет т. н. внедорожного блока — его будут создавать на АВТОВАЗе, чтобы в новом поколении сохранить за Нивой качества полноценного внедорожника.

Фото: ВКонтакте / Avtograd News