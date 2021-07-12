ГИБДД собирается глушить смартфоны на экзаменах

Речь о теоретической части — на знание правил. Больше нельзя будет получить информацию ни по одному из каналов, доступных с вашего телефона.

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В Госавтоинспекции заявили, что готовы к новым мерам по обеспечению высокого качества теоретической части экзамена на знание ПДД. В этой связи в ведомстве собираются приступить к применению специальных средств глушения мобильной связи и интернета, а также Wi-Fi и Bluetooth.

Нововведение может появиться уже в ближайшее время «в целях исключения фактов вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов», — цитирует РИА Новости представителя ГИБДД.

Предполагается, что перед началом экзамена в классе будет задействовано оборудование, блокирующее «беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, Wi-Fi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных». Когда новый порядок сдачи экзамена на знание ПДД начнет действовать, пока не сообшают.

Есть новости и по камерам видеонаблюдения — теперь они могут ловить за непристегнутые ремни.

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС