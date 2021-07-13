На 73-градусной жаре пластик автомобилей просто стекает на асфальт. В тени не легче — плюс 54 градуса.

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Жара в Кувейте стала настоящим бедствием. Видео последствий самой сильной за последние 70 лет жары появилось в Сети — в регионе установлен температурный рекорд. В тени термометры показывают +54 оС, а на солнце температура составляет +73 градуса.

В результате пластиковые детали машин не выдерживают и плавятся. Деформируются и светофоры, а также оставленные на солнце гаджеты. На асфальте же шутники показательно готовят яичницу. Из-за того что кондиционеры в домах работают на пределе своих возможностей, электросети не выдерживают нагрузки, а отключение электричества в таких условиях опасно и недопустимо.

Узнать о том, как пережить жару в машине без кондиционера, вы можете здесь.

Фото, видео: YouTube