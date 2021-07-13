Но при этом в ведомстве настаивают на обязательном соблюдении двух важных условий.

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В МВД не видят проблем в ограничении максимальной скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч, но только если это поддерживает собственник дороги, который создал на ней все условия для безопасного вождения на такой скорости.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — цитирует ТАСС ответ МВД на вопрос агентства о скоростном лимите 150 км/ч.

О возможности введения ограничения до 150 км/ч на некоторых дорогах страны говорил глава ГИБДД России Михаил Черников. В Госавтоинспекции рассматривают такую возможность, но только на ряде дорог.

В ГИБДД призвали сообщать о фактах вымогательства инспекторами взяток и напомнили водителям об ответственности за их дачу.

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