На Ставрополье столкнулись БТР и ГАЗель. Есть погибшие

Все случилось недалеко от военных полигонов во время проведения масштабных учений.

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В Ставропольском крае произошло ДТП с участием частной пассажирской ГАЗели и армейского бронетранспортера, принадлежащего Росгвардии. Авария случилась рано утром 13 июля в Предгорном районе Ставрополья, возле поселка Тамбукан, об этом сообщил Telegram-канал @ENews112. Поселок находится на границе с Кабардино-Балкарской Республикой, недалеко от военных полигонов.

В результате происшествия погибли две женщины, еще шесть человек пострадали, четверо из них (в том числе трое детей) были госпитализированы. Первоначально сообщалось, что бронетранспортер выезжал с полигона и протаранил ГАЗель. Однако позже появилась информация, что это ГАЗель врезалась в БТР, который в составе военной колонны в сопровождении ВАИ двигался на учения в Ростовскую область. Сейчас все обстоятельства аварии изучают ВАИ, ДПС и прокуратура.

После аварии региональное управление Росгвардии опубликовало обращение к автомобилистам о том, что в ближайшее время движение военной техники по дорогам продолжится.

Уважаемые граждане, информируем вас, что в период до 30 июля 2021 года на автодорогах Ставропольского края запланировано передвижение воинских колонн. Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, — говорится в сообщении.

Предупреждение относится не только к дорогам Ставрополья — масштабные учения войск Национальной гвардии «Заслон-2021» проводятся также в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

Накануне в Южно-Сахалинске на дорогу выпал танк — к счастью, никто не пострадал.

Фото: Telegram / @ENews112