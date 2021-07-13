Dongfeng предложит в России недорогую лицензионную копию Nissan

Оригинальная Navara в России больше не продается, а лицензионная китайская может стоить на полмиллиона дешевле.

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Вслед за дебютом кроссовера DFM 580 китайский бренд Dongfeng решил подкрепить свое возвращение в Россию не вполне очевидным способом — выведя на рынок пикап Rich. Грядущую новинку заметили у дилерского центра Dongfeng в Москве, фото опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Как подтвердили источнику в российском представительстве бренда, этот пикап черного цвета доставлен в Россию для сертификации.

Dongfeng Rich — лицензионная копия Nissan Navara. У машины 2,5-литровый дизель Nissan ZD25T5 мощностью 140 л.с., работающий с 5-ступенчатой МКП, полным приводом и блокировками дифференциала. Объем грузовой платформы пикапа — 1,12 куб.м, грузоподъемность — 490 кг.

Такие машины продаются в Украине и стоят, в переводе на российские деньги, около 2,12 млн рублей. При этом оригинальная Navara оценивается там примерно в 2,65 млн рублей. В России пикап Nissan Navara в настоящее время не продается.

Машина, доставленная в РФ для сертификации, оснащена противотуманными фарами, литыми дисками колес, имеет кожаный салон и мультимедийную систему с крупным дисплеем. Источник приводит такой ориентировочный список оснащения российских версий Rich: кондиционер, камера заднего вида, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, светодиодные ДХО.

Это уже второй новый пикап из Китая за последнее время — месяц назад дилеры Haval начали продавать Great Wall Poer.

Фото: «Китайские автомобили»