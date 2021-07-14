Часть штрафов с камер отменят

Законопроект с едиными требованиями к фиксации нарушений на дорогах был поддержан правительством.

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В случае, если камера установлена на дороге не по ГОСТу, выписанные с ее помощью постановления и штрафы могут отменить. В соответствующем законопроекте предусмотрены для этого поправки в КоАП РФ. За поддержанный правительством документ намерены проголосовать в большинстве думских фракций, пишут «Известия». Таким образом, проблема незаконных штрафов должна быть решена.

Авторами законопроекта «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП» выступают сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Андрей Клишас. Документ наделяет кабмин полномочиями по определению новых требований к комплексам и камерам фотовидеофиксации нарушений, а также по порядку их применения.

Авторы законопроекта отметили, что в России действует сразу несколько ГОСТов, регламентирующих работу комплексов видеофиксации нарушений. Это ГОСТ № Р 57144–2016 и ГОСТ №Р 57145–2016, выполнение требований которых сегодня необязательно.

«Нарушения установленных Правительством РФ требований и порядков предлагается закрепить в ст. 24.5 КоАП в качестве самостоятельных обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению», — говорится в пояснительной записке к документу.

Узнать о том, как можно обжаловать штраф онлайн, вы можете здесь.

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